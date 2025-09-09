أخبار مصرية

بعد الهجمات الصاروخية .. السفارة الأمريكية فى الدوحة تنصح رعاياها بالبقاء فى منازلهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - وقالت فى بيان: "لقد اطلعنا على تقارير عن هجمات صاروخية فى الدوحة. أصدرت السفارة الأمريكية أمرًا بالبقاء فى أماكنها. يُنصح المواطنون الأمريكيون بالبقاء فى أماكنهم ومتابعة التوجيهات الصادرة منا".

بدوره علق وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، على الهجوم الإسرائيلى الغادر على قطر قائلا: لن يكون الإرهابيون بمنأى عن قبضة إسرائيل الطويلة فى أى مكان فى العالم.

وأضاف فى بيان على موقع إكس: "اتخذنا قرارا صائبا ونفذه الجيش الإسرائيلى وجهاز الشاباك بإتقان".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

