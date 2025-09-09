نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تسرّع خطوات الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي والمرور لتحقيق منظومة "مرور بلا أوراق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تسرّع خطوات الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي والمرور لتحقيق منظومة "مرور بلا أوراق"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الإجراءات التنفيذية لتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.

تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لمتابعة تنفيذ إجراءات تدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني، بما يسهم في توفير البيانات للجهات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

جهود وزارة الاتصالات والتكنولوجيا

من جانبه، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وربط مختلف الجهات الإدارية في منظومة متكاملة، مع الاستعانة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد الرقمي وتحسين تجربة المواطن.

مراحل التدقيق والربط

واستعرض اللواء/ جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف التنفيذي لعملية الربط، مشيرًا إلى أنها تتم عبر مرحلتين:

مرحلة تدقيق وتنقيح قواعد البيانات: تضمنت إرسال بيانات المركبات المسجلة لدى الهيئة إلى المرور لفحصها ومطابقة الترميز.

مرحلة الربط والتكامل الآلي: تتم عبر المحول الرقمي الحكومي (GG)، لتبادل بيانات رخص المركبات والرخص المهنية بشكل فوري وآلي.

خطوات عملية وتوقيتات محددة

أوضح رئيس الهيئة أنه تمت الموافقة على وثيقة تبادل البيانات بين الجهتين، على أن يتم تنفيذ برامج الربط خلال شهر ونصف من تاريخ الموافقة، مشيرًا إلى أن التطبيقات تُنفذ حاليًا بالتوازي على المنظومتين الحالية والجديدة للهيئة لضمان سرعة الإنجاز.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف العمل وتسريع الإجراءات التنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة بالربط بين التأمين الاجتماعي والمرور، والوصول إلى تطبيق عملي لمنظومة "مرور بلا أوراق" التي ترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.