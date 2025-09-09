نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لبرنامج محكم فى الملكية الفكرية لغير المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن تنظيم برنامج محكم ملكية فكرية لمدة 60 ساعة ويكون نظام التدريب 15 يوم أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

ويتضمن البرنامج مدخل إلى الملكية الفكرية ويشمل المفاهيم الأساسية والأنواع والخصائص، كذلك براءات الاختراع ونماذج المنفعة وعرض إطار علمي قانوني، ومناقشة الجوانب الاجرائية والعملية فى براءات الاختراع وحالات عملية، كذلك الجوانب الاجرائية فى تسجيل الأصناف النباتية وحالات عملية، كما يتضمن حقوق التأليف والحقوق المجاورة في إطار علمي قانوني، عقود الملكية الفكرية الضوابط وأهم المشاكل العملية، العلامات التجارية والتصميمات الصناعية في إطار علمي قانوني، الجوانب الاجرائية فى العلامات والتصميمات الصناعية، والمؤشرات الجغرافية وحالات عملية، الجوانب الاقتصادية للملكية الفكرية، اتفاق التحكيم وضوابطه، قواعد الاونستيرال للتحكيم بالأمم المتحدة، إجراءات التحكيم، نظام التحكيم والوساطة للوايبو، خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم- حالة عملية، بالإضافة إلى حالات تطبيقية.

ويحاضر في البرنامج أساتذة وخبراء متخصصون في الملكية الفكرية، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الأستفسار على

Mobile: 01000300548، للتسجيل استيفاء النموذج التالي:

https://forms.office.com/r/t5yXdfAdH2