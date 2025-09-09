نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لبرنامج محكم فى الملكية الفكرية لغير المصريين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن تنظيم برنامج محكم ملكية فكرية لمدة 60 ساعة ويكون نظام التدريب 15 يوم أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.
ويتضمن البرنامج مدخل إلى الملكية الفكرية ويشمل المفاهيم الأساسية والأنواع والخصائص، كذلك براءات الاختراع ونماذج المنفعة وعرض إطار علمي قانوني، ومناقشة الجوانب الاجرائية والعملية فى براءات الاختراع وحالات عملية، كذلك الجوانب الاجرائية فى تسجيل الأصناف النباتية وحالات عملية، كما يتضمن حقوق التأليف والحقوق المجاورة في إطار علمي قانوني، عقود الملكية الفكرية الضوابط وأهم المشاكل العملية، العلامات التجارية والتصميمات الصناعية في إطار علمي قانوني، الجوانب الاجرائية فى العلامات والتصميمات الصناعية، والمؤشرات الجغرافية وحالات عملية، الجوانب الاقتصادية للملكية الفكرية، اتفاق التحكيم وضوابطه، قواعد الاونستيرال للتحكيم بالأمم المتحدة، إجراءات التحكيم، نظام التحكيم والوساطة للوايبو، خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم- حالة عملية، بالإضافة إلى حالات تطبيقية.
ويحاضر في البرنامج أساتذة وخبراء متخصصون في الملكية الفكرية، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الأستفسار على
Mobile: 01000300548، للتسجيل استيفاء النموذج التالي:
https://forms.office.com/r/t5yXdfAdH2