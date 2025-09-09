نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرة جامعة القاهرة تنعي الأستاذ سليمان عبد الله رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ببالغ الحزن والأسى، تنعي جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الأستاذ سليمان عبد الله عفيفي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة الذي وافته المنية بعد مسيرة مهنية متميزة، قدّم خلالها الكثير في خدمة الجامعة، والعاملين بها.



وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن علمه وعطائه خير الجزاء.