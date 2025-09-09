نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور سويلم يشارك في مؤتمر عالمي بالبحرين حول المياه والطاقة والمناخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى “إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام”، وذلك ضمن فعاليات “المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ” بدولة البحرين.





تعزيز التعاون العربي في مواجهة ندرة المياه





أكد الدكتور سويلم في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين الدول، وخاصة بين مصر والدول العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل وتبادل الخبرات للاستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة: الشمس، والمياه المالحة، والرمال.





مشروعات مصر لرفع كفاءة استخدام المياه





استعرض الوزير ما تقوم به مصر من مشروعات كبرى وسياسات مائية تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه، مثل التوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بكمية تصل إلى ٢١ مليار م³ سنويًا، والمتوقع زيادتها إلى ٢٦ مليار م³ في ٢٠٢٦ بعد استكمال مشروعات نقل المياه لسيناء والدلتا الجديدة.





التوجه نحو التحلية بالطاقة الشمسية





أوضح الوزير أن التحلية باستخدام الطاقة الشمسية تُعد أحد الحلول المستقبلية لإنتاج الغذاء، مع ضرورة دعم البحث العلمي لتقليل التكلفة وتطبيق مبدأ “البصمة المائية” للمحاصيل، بجانب الاعتماد على تقنيات حديثة مثل “الأكوابونيك” لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.





خفض الانبعاثات الكربونية





أشار الدكتور سويلم إلى جهود الوزارة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تطوير محطات الرفع، وحوكمة استخدام المياه الجوفية، وتشديد الرقابة على الآبار، واستخدام الذكاء الاصطناعي لحصر الآبار المخالفة.





منظومة الري 2.0





أعلن الوزير أن الوزارة تنفذ عملية تطوير شاملة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تعتمد على البحث العلمي والابتكار والتقنيات الذكية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.





حماية مصرية من السيول وتآكل الشواطئ





استعرض الوزير جهود مصر في تنفيذ ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول، ومشروعات لحماية الشواطئ، مؤكدًا حرص مصر على نقل خبراتها للدول العربية، مثل الدراسة التي ينفذها المركز القومي لبحوث المياه بمنطقة درنة في ليبيا.





التعاون مع دول حوض النيل





أكد الدكتور سويلم التزام مصر بنهج تعاوني مع دول حوض النيل عبر مشروعات حيوية مثل: آبار مياه شرب تعمل بالطاقة الشمسية، مراسي نهرية، مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية. كما أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدعم مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.