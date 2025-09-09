نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: التوجه نحو التحلية بالإعتماد على الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة ودعم الإنتاج الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التوجه مستقبلًا نحو التحلية بالإعتماد على الطاقة الشمسية كأحد الحلول لمواجهة التحديات المائية وضمان الإنتاج الكثيف للغذاء.

وأوضح أن تعزيز البحث العلمي في هذا المجال ضروري لتقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية، مع تطبيق مبدأ البصمة المائية للمحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.



تقنيات حديثة في الزراعة

أكد الوزير على ضرورة الاستفادة من تقنيات الزراعة الحديثة مثل الأكوابونيك، التي تسمح باستخدام نفس المياه لتربية الأسماك ثم إعادة استخدامها في الزراعة، مما يعظم العائد من وحدة المياه.