نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: مصر تطور منظومة الري الذكي وتقلل الانبعاثات الكربونية باستخدام التقنيات الحديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تعمل على تطوير شامل للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي ترتكز على البحث العلمي والابتكار والري الذكي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطوير محطات رفع المياه وحوكمة استخدام المياه الجوفية، حيث يجري تنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دمج التكنولوجيا الحديثة



أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على دمج تقنيات الرصد بالأقمار الصناعية والتحكم الذكي في المياه، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد المائية ويعزز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.