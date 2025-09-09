أخبار مصرية

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة"

0 نشر
0 تبليغ

  • الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة" 1/5
  • الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة" 2/5
  • الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة" 3/5
  • الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة" 4/5
  • الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة" 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع وحماية أفراده.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني ندوة بعنوان: "منهج النبي ﷺ  في الحفاظ على الأسرة"، تناول فيها السادة العلماء والأئمة مكانة الأسرة في الإسلام باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، مؤكدين أن السيرة النبوية وضعت منهجًا متكاملًا لصيانة الأسرة يقوم على الرحمة، والبر، وصلة الأرحام، ورعاية الصغار، وتوقير الكبار.

وأوضح المشاركون أن النبي ﷺ قدّم نماذج عملية رفيعة في الحفاظ على الأسرة وتماسكها، مؤكدين أن الالتزام بتعاليمه في التربية والرعاية والتشاور بين أفرادها يضمن استقرارها، ويحفظها من التفكك، ويُسهم في إعداد أجيال صالحة نافعة لدينها ووطنها.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى غرس القيم الإيجابية، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.

61e94cab71.jpg
1651a00cd3.jpg
3409ccd92e.jpg
bc71f36f1a.jpg
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا