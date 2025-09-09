نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق منشأة غير مرخّصة لإعادة تعبئة الزيوت وضبط 8 أطنان منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية والرقابية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية واستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

وفي ذلك الإطار تابع المحافظ الحملات الرقابية الموسعة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع مركز ومدينة أوسيم والتي أسفرت عن ضبط منشاة غير مرخّصة بمنطقة الكوم الأحمر تقوم بإعادة تعبئة الزيوت حيث تم التحفظ على 8 أطنان من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية شملت (عسل أسود – طحينة – زيوت)وعقب الضبط تم غلق وتشميع المصنع والمخزن التابع له مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المخالفة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لضبط الأسواق وتوفير منتجات آمنة وذات جودة للمواطنين مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه وأن الأجهزة الرقابية لن تدخر جهدًا في مواجهة أي محاولة للغش التجاري أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

كما شدد المحافظ على أن الحملات الرقابية مستمرة بصفة دورية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات ومنع تداول منتجات غير آمنة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن المديرية لا تدخر جهدًا في التصدي للغش التجاري وحماية المستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو قد تضر بصحتهم.

IMG-20250909-WA0041

IMG-20250909-WA0039

IMG-20250909-WA0040

IMG-20250909-WA0038