الرئاسة الفلسطينية تدين العملية الإسرائيلية في الدوحة: انتهاك خطير للقانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - أدانت الرئاسة الفلسطينية العملية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة دولة قطر.

أعلنت ‌‏هيئة البث الإسرائيلية مقتل القيادي بحماس خليل الحية في الغارة التى نفذتها إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالهجوم على العاصمة القطرية الدوحة، وقال إنه "نفذ مع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عبر سلاح الجو، مؤخرًا هجومًا مُستهدفًا على القيادة العليا لمنظمة حماس"

وأضاف في بيان منذ قليل: "قاد أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم أنشطة المنظمة لسنوات، وهم مسؤولون مباشرةً عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر وشن الحرب على دولة إسرائيل، وقبل الهجوم، اتُخذت خطوات لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية" _ حسب نص البيان_.

وتابع فى بيانه: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل بعزم لدحر منظمة حماس المسؤولة عن 7 أكتوبر".