نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية في مدية الحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة الحوامدية ويرافقه عصام هلال عضو مجلس الشيوخ.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، تشغيل خطوط للنقل الجماعي تلبية لرغبات ومتطلبات المواطنين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشغيل خطوط للنقل الجماعي بمدينة الحوامدية، تناسب احتياجات المواطنين ولسهولة تنقلهم بالتنسيق بين جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة وأحد شركات النقل الجماعي بتوفير خطوط مواصلات نقل جماعي بعدد ٦٠ سيارة تخدم بشكل أساسي مدينة الحوامدية بخطوط ميدان المنيب وجامعه القاهرة وميدان الجيزة وميدان التحرير وشارع القصر العيني.

كما تفقد الشهابي، أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بشوارع جانبية البدرشين وعرابي وأبو جبر وطريق جسر المنوات موجها برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال الأنشائية بالمدرسة التجربية للتعليم الأساسي ومبني الأدارة التعليمية الجديد بمدينة الحوامدية مشددا برفع نسب التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروعات وأختتم النائب جولته الميدانبة

بتفقد أعمال الجزء المتبقي من الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة نهو الأعمال تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالجزء الاخير المتبقي من شبكة الصرف الصحي بأرض البركه بقرية الشيخ عتمان.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندس أبو النجا عبد الرحمن مشرف مشروعات الرصف بمديرية الطرق والمهندس طارق خالد مدير عام شبكات الصرف الصحي بالحوامدية والمهندس أحمد دراز مدير شبكات مياه الشرب بالحوامدية والمهندس محمد امام رئيس قسم الرسم بكهرباء وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمهندس نبيلة عوف مدير المشروعات بالابنية التعليمية والمهندس محمود رمضان مسؤل شركة المصرية للاتصالات بالحوامدية والشركات المنفذة للأعمال.

