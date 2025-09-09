نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تتحرك لتسريع خدمات التصديقات.. منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد تدخل على الخط في المقال التالي

الحكومة تتحرك لتسريع خدمات التصديقات.. منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد تدخل على الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة سُبل تيسير وتسريع إجراءات خدمات التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارة الخارجية والاتصالات.

زيادة الإقبال تدفع للبحث عن حلول

أكد رئيس الوزراء أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا متزايدًا في طلبات المواطنين على خدمة التصديق على المحررات، ما أدى إلى ازدحام نسبي بالمكاتب. وأوضح أن الحكومة تعمل على استثمار البنية التحتية للتحول الرقمي لتقديم الخدمة بشكل أسرع وأسهل.

بروتوكول تعاون مع البريد ومراكز تكنولوجيا المعلومات

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الخارجية وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد ومراكز تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة التخطيط، لتكون هذه الجهات مكاتب وسيطة تستقبل المحررات من المواطنين، وترسلها إلى إدارة التصديقات بوزارة الخارجية تمهيدًا لتسليمها.

منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمة إلكترونيًا

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تقديم خدمات التصديق على المحررات عبر منصة مصر الرقمية بخيارين:

تقديم طلب التصديق إلكترونيًا، على أن يتم تسليم المحرر للمواطن من خلال البريد أو مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.

حجز موعد مسبق عبر المنصة، ثم التوجه لمكتب التصديق للحصول على الخدمة مباشرة.

توافق حكومي وحملة تعريفية للمواطنين

من جانبه، أكد السفير/ ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية، أن هناك توافقًا كاملًا بين وزارتي الخارجية والاتصالات بشأن آليات التصديق المختلفة، والتي تسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، خاصة عبر مكاتب البريد. وأضاف أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية لإعلام المواطنين بتوافر الخدمة في المكاتب المختلفة.

كما أشار السفير/ حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أن التعاون بين الوزارتين يعزز كفاءة العمل ويضمن سهولة الإجراءات سواء عبر المنصة الرقمية أو من خلال المكاتب المعتمدة.