عاجل- الذهب يسجل قفزة تاريخية.. والأوقية تكسر حاجز 3650 دولار لأول مرة

أحمد جودة - القاهرة - الذهب يسجل قفزة تاريخية.. والأوقية تكسر حاجز 3650 دولار لأول مرة

الذهب يسجل قفزة تاريخية.. والأوقية تكسر حاجز 3650 دولار لأول مرة، شهدت أسعار الذهب اليوم 9 سبتمبر 2025 ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، حيث كسرت الأوقية العالمية حاجز 3650 دولارًا للمرة الأولى في تاريخها، وسط تزايد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفي السوق المصرية، واصلت أسعار الذهب صعودها لتسجل مستويات جديدة على مختلف الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر (9/9/2025)