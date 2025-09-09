الداخلية تعلن مد فترة التقديم بأكاديمية الشرطة لخريجي الحقوق وتخصصات أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى (2025م/ 2026م).. وفى ضوء ما تقوم به أكاديمية الشرطة من إختيار أفضل العناصر المتقدمة للإلتحاق بكلية الشرطة من مختلف التخصصات.

فقد تقرر مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور – إناث" ، والحاصلين على بكالوريوس تربية رياضية "إناث" للعام الحالى 2025م، والحاصلون على المؤهلات الجامعية فى التخصصات المطلوبة للعام الحالى 2025م .. حتى يوم الثلاثاء الموافق

30 /9/2025م ، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ( moi.gov.eg) وتلقى الإستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 – 24109117).