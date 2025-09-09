نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع جهود حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمنيرة الغربية وإمبابة وجنوب والعمرانيه والطريق السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ عدد من الحملات اليومية بمختلف الأحياء، والتي استهدفت رفع كفاءة الشوارع والميادين الحيوية بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ففي حي جنوب الجيزة، تم تنفيذ أعمال زراعة بالجزيرة الوسطى بشارع الجامعة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، كما شهد حي إمبابة حملات تجريد بشارع الوحدة، فضلًا عن أعمال تجريد مماثلة بشارع كيلاني خلف حديقة سفاري في نطاق حي المنيرة.

وفي حي الهرم، استكملت الهيئة أعمال النظافة والتجريد والغسيل والدهانات والكنس الآلي بشارع ترعة المريوطية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات بشارع عبد العزيز الباسل، وحملات تجريد بشارع التأمينات بحي إمبابة. كما شملت الحملات أعمال النظافة والتجريد بشارع ترعه الزمر ومحيط معرض اهلا مدارس بحي العمرانيه.

وفي إطار الخطة الشاملة للارتقاء بحالة النظاقة بالمحاور واصلت الأجهزة المختصة أعمالها بنزلة الطريق السياحي المؤدي إلى طريق الفيوم بما يحقق سيولة مرورية ويحافظ على المظهر العام.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الأعمال تأتي في إطار تكليفاته المستمرة برفع مستوى النظافة والتجميل وتكثيف حملات التجريد والكنس الآلي، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وتوزيع فرق العمل على مختلف القطاعات لضمان استدامة النظافة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تابع الحملات ميدانيًا اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل والأجهزة المعنية بالأحياء.

IMG-20250909-WA0036

IMG-20250909-WA0035

IMG-20250909-WA0033

IMG-20250909-WA0034

IMG-20250909-WA0032

IMG-20250909-WA0031

IMG-20250909-WA0030

IMG-20250909-WA0029

IMG-20250909-WA0028

IMG-20250909-WA0027

IMG-20250909-WA0026

IMG-20250909-WA0025

IMG-20250909-WA0024

IMG-20250909-WA0023