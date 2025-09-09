أخبار مصرية

محافظ الجيزة يتابع جهود حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمنيرة الغربية وإمبابة وجنوب والعمرانيه والطريق السياحي

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ الجيزة يتابع جهود حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمنيرة الغربية وإمبابة وجنوب والعمرانيه والطريق السياحي 1/2
  • محافظ الجيزة يتابع جهود حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمنيرة الغربية وإمبابة وجنوب والعمرانيه والطريق السياحي 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع جهود حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمنيرة الغربية وإمبابة وجنوب والعمرانيه والطريق السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ عدد من الحملات اليومية بمختلف الأحياء، والتي استهدفت رفع كفاءة الشوارع والميادين الحيوية بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ففي حي جنوب الجيزة، تم تنفيذ أعمال زراعة بالجزيرة الوسطى بشارع الجامعة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، كما شهد حي إمبابة حملات تجريد بشارع الوحدة، فضلًا عن أعمال تجريد مماثلة بشارع كيلاني خلف حديقة سفاري في نطاق حي المنيرة.

وفي حي الهرم، استكملت الهيئة أعمال النظافة والتجريد والغسيل والدهانات والكنس الآلي بشارع ترعة المريوطية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات بشارع عبد العزيز الباسل، وحملات تجريد بشارع التأمينات بحي إمبابة. كما شملت الحملات أعمال النظافة والتجريد بشارع ترعه الزمر ومحيط معرض اهلا مدارس بحي العمرانيه.

وفي إطار الخطة الشاملة للارتقاء بحالة النظاقة بالمحاور واصلت الأجهزة المختصة أعمالها بنزلة الطريق السياحي المؤدي إلى طريق الفيوم بما يحقق سيولة مرورية ويحافظ على المظهر العام.
وأكد محافظ الجيزة أن تلك الأعمال تأتي في إطار تكليفاته المستمرة برفع مستوى النظافة والتجميل وتكثيف حملات التجريد والكنس الآلي، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وتوزيع فرق العمل على مختلف القطاعات لضمان استدامة النظافة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
تابع الحملات ميدانيًا اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل والأجهزة المعنية بالأحياء.

IMG-20250909-WA0036
IMG-20250909-WA0036
IMG-20250909-WA0035
IMG-20250909-WA0035
IMG-20250909-WA0033
IMG-20250909-WA0033
IMG-20250909-WA0034
IMG-20250909-WA0034
IMG-20250909-WA0032
IMG-20250909-WA0032
IMG-20250909-WA0031
IMG-20250909-WA0031
IMG-20250909-WA0030
IMG-20250909-WA0030
IMG-20250909-WA0029
IMG-20250909-WA0029
IMG-20250909-WA0028
IMG-20250909-WA0028
IMG-20250909-WA0027
IMG-20250909-WA0027
IMG-20250909-WA0026
IMG-20250909-WA0026
IMG-20250909-WA0025
IMG-20250909-WA0025
IMG-20250909-WA0024
IMG-20250909-WA0024
IMG-20250909-WA0023
IMG-20250909-WA0023
IMG-20250909-WA0022
IMG-20250909-WA0022
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا