الرياض - كتبت رنا صلاح - استمرت ولليوم الرابع على التوالي التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة، داخل أكاديمية الأوقاف الدولية، حيث خضع المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية لاختبارات دقيقة أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار القراء والعلماء.

منافسة قرآنية.. اليوم الرابع من التصفيات المركزية لـ«دولة التلاوة» يكشف عن أصوات واعدة

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة لاختيار نخبة من أفضل الأصوات، تمهيدًا للمرحلة النهائية التي تستهدف إبراز جيل جديد من القراء أصحاب الأداء المتميز، القادرين على السير على خطى عمالقة التلاوة المصرية.

وشددت الوزارة على أن المنافسات تدار بانضباط كامل وفق جداول زمنية محددة، حيث يلتزم المتسابقون بالحضور في الموعد المقرر صباحًا، مما يعكس الجدية والحرص على إخراج المسابقة بأعلى مستوى من التنظيم.

وتأتي فعاليات «دولة التلاوة» ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف للاهتمام بالقرآن الكريم واكتشاف المواهب الشابة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتواصل مصر دورها الريادي في تخريج أعلام التلاوة وإحياء مكانتها كمنارة للقرآن في العالم الإسلامي.