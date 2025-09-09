نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية: أكثر من 200 ألف طلب خلال أغسطس.. والصحة على رأس الأولويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس 2025، من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشاد "مدبولي" بجهود المنظومة على مدار الشهر، موجهًا بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والعمل المستمر لتطوير آليات تلقي الشكاوى والاستفسارات والاستغاثات، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم تحسين الخدمات العامة.

حصيلة الشكاوى والطلبات

كشف التقرير أن المنظومة استقبلت ورصدت 201 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال أغسطس عبر قنوات التواصل المتاحة على مدار الساعة، حيث تم توجيه 160 ألف شكوى للجهات المختصة، وحفظ 38 ألف شكوى طبقًا للضوابط، مع استكمال مراجعة بيانات 3 آلاف شكوى أخرى.

وأشار "الرفاعي" إلى أن الوزارات استحوذت على 65% من الشكاوى، بينما المحافظات اختصت بـ22%، والهيئات والجامعات بنسبة 13%.

القطاعات الأكثر استقبالًا للشكاوى

الصحة: جاءت على رأس الأولويات بـ15.7 ألف شكوى، بينها 4156 استغاثة طبية عاجلة، و2419 شكوى حول الأدوية.

التضامن الاجتماعي: تعاملت مع 6582 شكوى، أبرزها إصدار وتفعيل بطاقات "تكافل وكرامة" وتقديم مساعدات عاجلة.

التأمينات والمعاشات: تلقت 3690 شكوى، بينها 700 حالة تم إنهاء صرف مستحقاتهم التأمينية.

التموين وضبط الأسواق: استجابت لـ3583 شكوى تخص البطاقات التموينية والمخابز والسلع.

الإسكان والمرافق: 38.6 ألف شكوى مرتبطة بالسكن والمياه والصرف الصحي.

الكهرباء: 10.6 ألف شكوى تخص الانقطاعات والعدادات والفواتير.

الاتصالات: 8013 شكوى بشأن خدمات الهاتف والإنترنت.

النقل: 940 شكوى تخص السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

القطاع المصرفي: البنك المركزي تعامل مع 4716 شكوى مرتبطة بالمعاملات البنكية.

جهود المحافظات والجامعات

أوضح التقرير أن 9 محافظات، بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية، استحوذت على 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. كما حققت جامعات مثل القاهرة وعين شمس والإسكندرية معدلات إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى.

استجابات سريعة وحماية مجتمعية

أكد "الرفاعي" أن المنظومة تعاملت سريعًا مع آلاف البلاغات المتعلقة بمخاطر المرافق العامة مثل أعمدة الكهرباء المتهالكة والحفر بالطرق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، حفاظًا على حياة المواطنين.

كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي أنقذت 63 مواطنًا بلا مأوى، بجانب دعم ذوي الهمم بتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة وسماعات طبية.

أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء أن المنظومة تواصل تعزيز قدراتها لتحقيق تواصل فعال مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الاستجابة للشكاوى، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل إقبال المواطنين المتزايد على استخدام قنوات المنظومة على مدار الساعة.