وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 01:27 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء ٩ سبتمبر، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تم بحث التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع فى غزة، وضرورة وقف العدوان الاسرائيلى على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الشعب الفلسطينى من ارضه.

كما تناول الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني، حيث اكد الوزير عبد العاطى على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية مرضية ومستدامة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تراعى مصالح جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.