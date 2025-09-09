نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق أعلن اليوم نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد للعام الجامعي الحالي، موضحًا أن النتائج متاحة الآن للطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن المرحلة الثالثة من التنسيق تمثل المحطة الأخيرة في ماراثون القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حيث شملت طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية. وأضاف أن مكتب التنسيق حرص على إتاحة كافة الكليات والمعاهد التي بها أماكن شاغرة أمام الطلاب لتحقيق أكبر قدر من العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطلاب يمكنهم طباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني، تمهيدًا للتوجه إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها، واستكمال إجراءات القيد وفقًا للجدول الزمني الذي تعلنه كل مؤسسة تعليمية.

كما أوضح أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والوضوح في جميع مراحل التنسيق، مشددًا على أن النظام الإلكتروني يتيح للطالب ترتيب رغباته بحرية كاملة دون تدخل بشري، وهو ما يعكس ثقة المجتمع في دقة وعدالة آليات التنسيق.

وختم الدكتور عبدالغفار تصريحه بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل وفق استراتيجية واضحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتوفير مسارات تعليمية متنوعة بما يتناسب مع قدرات وميول الطلاب، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في التوسع بإنشاء جامعات جديدة وبرامج دراسية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.