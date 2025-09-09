حملات مرورية مكثفة تسفر عن ضبط (105) آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 12:32 مساءً - وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (104916) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص). كما تم فحص عدد (2168) سائق تبين إيجابية عدد (136) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (877) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (111) سائق تبين إيجابية عدد (14) حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (12) محكوم عليهم بإجمالي (22) حكم، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.