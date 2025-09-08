منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 11:36 مساءً - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة مساء غد الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وتقسيمة وأداء بعض الجمل الفنية ثم تسديد على المرمى.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.

على صعيد متصل، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على سلامة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه خلال مباراته غداً أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم، في إطار الألوان التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنسبة لكل فريق، سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي.

وأقر الاتحاد الدولي صحة موقف المنتخب المصري في خطاب إلى مراقب مباراة الغد، وكان خلاف نشب بين مسئولى المنتخبين المصرى والبوركينى خلال الاجتماع الفنى بسبب ألوان "شورت" الفراعنة فى مباراة الغد وتبين صحة موقف المنتخب المصرى فى الواقعة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء بملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر التقليدى، بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.