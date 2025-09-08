منتخب مصر يخوض مرانه الأخير على ملعب 4 أغسطس استعدادا لبوركينا فاسو.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - خاض منتخب مصر مرانه الوحيد منذ قليل، باستاد 4 أغسطس استعداداً لمواجهة بوركينا فاسوغدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك جزء من المران وعلقت عليه "ابن مصر" في اطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة.

وخلال مران اليوم وضع حسام حسن الرتوش الأخيرة على خطة الفوز بوركينا فاسو من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وهو ما يعنى تأهل الفراعنة رسمياً لكأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر على بُعد خطوة من أجل حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا، مساء الجمعة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على إثيوبيا، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة، ويعد بوركينا فاسو هو منافس مصر على بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال 2026، ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو غداً، الثلاثاء، باستاد "4 أغسطس" فى العاصمة واجادوجو، فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.