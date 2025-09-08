وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا الجديد يوم الاثنين 8 سبتمبر، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الهولندي على توليه منصبه الجديد، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وتبادلا الرؤى بشأن التطورات فى قطاع غزة.

استعرض الوزيران الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الهولندي على الجهود المصرية والقطرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية مما أدى إلى تدهور كارثى غير مسبوق للوضع الإنسانى وصولاً إلى المجاعة، رغم وجود 5000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية على الحدود، مشدداً على مسئولية المجتمع الدولى لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولإنهاء سياسة التجويع ضد المدنيين الأبرياء.

كما تطرق الاتصال الى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اكد الجانبان التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

واكد الوزير الهولندى حرصهم البالغ على تطوير العلاقات مع مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للسفارات الأجنبية ومنها السفارة المصرية.