تعرف على عناوين وأرقام تليفونات بعثات مصر الدبلوماسية في السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 09:36 مساءً - تنشر "صوت الأمة" عناوين وأرقام تليفونات بعثات مصر الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:
القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مدينة الرياض
أرقام الهواتف: 0114831305 - 0554002294 - 0114831469 - 0114807304
هاتف لحالات الوافيات فقط: 0567887376
العنوان: 6511 شارع عبد الله السهمي، حي السفارات، الرياض 12511
البريد: ص.ب. 94484 - الرمز البريدي 11693
القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مدينة جدة
أرقام الهواتف: 00966126605205- 00966126655869 - 00966500054094 -الفاكس: 00966126652487
العنوان: 2 شارع محمد إقبال شمال غرب كوبرى المربع طريق المدينة - حي الروضة - جدة
الرمز البريدي: 21413 : ص.ب 9136 جدة