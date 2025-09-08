إمام عاشور يصطحب ابنته كتاليا فى مران الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - حرص إمام عاشور لاعب الأهلي على اصطحاب نجلته الصغيرة "كتاليا" في مران الفريق الأحمر اليوم، وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة وياسر إبراهيم لاعب الفريق الأمر على مداعبتها.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو من تواجد كتاليا في مران الفريق الأحمر رفقة والدها.

ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه ياسين مرعى لتدعيم دفاع المارد الأحمر فى مباراة إنبى عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مباراة فاركو بالدوري.

وغاب ياسين مرعي عن مباريات الأهلي الفترة الأخيرة بعد نجاحه فى حجز مكان بالتشكيل الأساسي.

وتشهد مباراة الأهلى وإنبى لأول مرة ظهور أعضاء الجهاز الفنى المؤقت الذى تم تشكيله بقيادة عماد النحاس، والذى يضم وليد صلاح الدين مديراً للكرة، وعادل مصطفى مدربا عاما ومحمد نجيب مدربا مساعدا وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى وعبد الرحمن عيسى مخططا للأحمال.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد منافسة قوية بينهما حتى الأمتار الأخيرة.