أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: خطة لزيادة الغرف الفندقية وطرح أراضٍ على النيل لإقامة فنادق جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، لمواكبة الزيادة المتصاعدة في أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك حصرًا كاملًا بكل الأراضي الصالحة لإقامة فنادق جديدة على ضفاف النيل، وجاهزة لطرحها أمام القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار السياحي.

خطة لزيادة الطاقة الفندقية

أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تتضمن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بمناطق استراتيجية، على رأسها الساحل الشمالي، إلى جانب المشروعات الكبرى الجارية في القاهرة التاريخية، مثل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، الذي يضم وحدات فندقية في قلب العاصمة بالقرب من المزارات الأثرية والسياحية.

استغلال الأراضي المطلة على النيل

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداد حصر شامل بكل الأراضي المطلة على النيل الصالحة لإقامة مشروعات فندقية، مؤكدًا استعداد الدولة لطرح هذه الأراضي أمام القطاع الخاص، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير المزيد من الغرف الفندقية التي تلبي الطلب المتزايد.

دعم السياحة وتعزيز العملة الصعبة

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز قطاع السياحة باعتباره الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للعملة الصعبة، مؤكدًا أن زيادة الطاقة الفندقية تُعد خطوة محورية لتحقيق مستهدفات الدولة في جذب ملايين السائحين خلال السنوات المقبلة.