القاهرة وواشنطن تؤكدان مواصلة التعاون والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمي

أحمد جودة - القاهرة - لقاء الرئيس السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وشارك من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، إلى جانب جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

تحيات ترامب وتأكيد على عمق العلاقات

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، وهو ما ثمّنه الرئيس، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وواشنطن.

مناورات "النجم الساطع 2025" وتعزيز الشراكة

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية مناورات "النجم الساطع 2025" باعتبارها امتدادًا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين مصر والولايات المتحدة.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقًا حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين القاهرة وواشنطن بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

الملف الفلسطيني والوساطة المصرية

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية الوساطة التي تضطلع بها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تأكيد على الحلول السياسية للأزمات

وفي ختام اللقاء، شدد الرئيس السيسي على استمرار مصر في جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيدًا لإحياء العملية السياسية والوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لدعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.