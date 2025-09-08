نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع حماية الطبيعية يتفقد محميتى نبق وسانت كاترين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بتنفيذ البرنامج الدورى بالمرور على المحميات الطبيعية بمختلف المحافظات، بهدف تكثيف أعمال المتابعة والرصد للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها في دعم السياحة البيئية والاقتصاد القومي، وفى هذا الصدد قام الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع حماية الطبيعة، بزيارة ميدانية إلى محافظة جنوب سيناء لتفقد بعض الأنشطة والبرامج المنفذة بمحميات نبق، ورأس محمد وسانت كاترين، ومتابعة أوجه التعاون مع المجتمع المحلي بما يعزز جهود الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وخلال الزيارة تفقد رئيس قطاع حماية الطبيعة محمية نبق ووجه بتلافي بعض السلبيات بالمحمية، وعقد إجتماعًا مع العاملين بمحميات جنوب سيناء للإطلاع على مقترح ومخطط زمني لتلافي تلك السلبيات، كما تضمنت الزيارة محمية سانت كاترين الطبيعية، حيث ألتقى ببعض السكان المحليين، وعدد من عواقل مدينة سانت كاترين، وعقد إجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، ومع العاملين بالمحمية.

وعلى هامش الزيارة أجرى حوارًا مفتوحًا معهم تناول خلاله سبل اللإرتقاء بمستوى أداء المحميات الطبيعية، وكيفية التصدي لأية تعديات على أراضي المحميات الطبيعية والعمل على إزالة فورا، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات بكل حزم.

وإختتمت الزبارة بلقاء اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حيث تناول اللقاء تبادل الرؤوى حول تطوير محمية نبق الطبيعية، بالإضافة إلى دراسة بعض الأوضاع بمحمية سانت كاترين تمهيدًا للعرض على السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

وتعتبر منطقة نبق محمية طبيعية متعددة الأغراض بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996، حيث تبلغ مساحتها نحو 600كم2 وتتميز محمية نبق باحتوائها على عدة أنظمة بيئية هامة تشمل: الشعاب المرجانية - الكائنات البحرية والبرية - غابات المانجروف الموجود بكثافة كبيرة. كما توجد بها أنظمة بيئية صحراوية وجبلية ووديان، ويعيش بالمنطقة بعض قبائل البدو وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحي لهواة الغوص والسفاري ومراقبة الطيور.