الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة وواشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، وجابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسى، وهو ما ثمّنه الرئيس، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.