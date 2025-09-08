نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من التضامن يزور ألمانيا لمتابعة تجهيز مراكز تجميع الأطراف الصناعية ضمن مشروع التوطين في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقّت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد خليل، حول زيارة وفد مصري إلى شركة "أوتوبوك" الألمانية، إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، لمتابعة خطوات تجهيز مراكز التجميع والمواءمة.

وشهدت الزيارة، التي جاءت بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، معاينة شاملة للمعدات والآلات والأدوات المقرر توريدها إلى ستة مراكز موزعة على محافظات (البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – أسوان) كمرحلة أولى، بجانب مركز مطروح التابع لوزارة التعاون الدولي، ومعمل الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

كما تفقد الوفد مخازن ومصانع "أوتوبوك" بألمانيا للوقوف على التجربة الألمانية في إنتاج أجزاء الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، إلى جانب زيارة الأكاديمية العلمية التابعة للشركة للاطلاع على برامج التدريب الخاصة بتأهيل الكوادر الفنية، بما يساهم في إعداد فرق عمل مصرية قادرة على تصنيع وتشغيل تلك الأجهزة بجودة عالية.

وأكد ممثلو "أوتوبوك" تقديرهم لجهود الدولة المصرية وجاهزيتها المؤسسية، مشيدين بمستوى التنسيق القائم بين الجهات المعنية، ومعربين عن تطلعهم لتعزيز هذا التعاون بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

ويعكس هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "أوتوبوك"، بوساطة هيئة الشراء الموحد، التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أجهزة تعويضية عالية الجودة بأيدٍ وطنية مدربة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وضم الوفد المصري كلًا من: الأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة أحمد عبد اللاه مدير عام الدعم والتمكين، والدكتورة منيرفا إسكندر ممثلة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والعميد عمرو مصطفى ممثل وزارة التعاون الدولي، إلى جانب المقدم أحمد جمال والمقدم أحمد سامح من هيئة الشراء الموحد، ومن شركة "أرثوميديكس" الوكيل الحصري لـ "أوتوبوك" الدكتور خالد الديب رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور فادي إبراهيم والدكتور عبد الرحمن الديب.

وكان في استقبال الوفد من الجانب الألماني: السيد دينيس والتر نائب رئيس شركة "أوتوبوك"، والسيد بيتر شيفرز المدير الدولي الأول لتطوير الأعمال، والسيد دومينيك ديدريش مدير تطوير الأعمال والتخطيط والتجهيز.

