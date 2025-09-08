نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال تفقده تجهيزات أهلا مدارس.. محافظ الجيزة: هدفنا تخفيف الأعباء عن الأسر وتلبية احتياجاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محافظ الجيزة يتفقد التشغيل التجريبي لمعارض “أهلًا مدارس” بالعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.. تخفيضات تصل إلى 25%

النجار يتابع تسكين العارضين بمعرض أهلا مدارس الرئيسي بالعمرانية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء التشغيل التجريبي لعدد من معارض «أهلًا مدارس» قبيل الافتتاح الرسمي لكافة المعارض لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية إضافة إلى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية وذلك بتخفيضات تصل إلى 25% على مختلف المعروضات.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية لمتابعة التشغيل التجريبي بمعارض «أهلًا مدارس» بميدان الكيت كات في حي العجوزة وبشارع التحرير في حي الدقي وبشارع ربيع الجيزي في حي جنوب الجيزة.

وخلال جولته داخل أقسام المعارض التي تضم نحو 28 باكية متنوعة حرص محافظ الجيزة على التوقف أمام منافذ البيع والتأكد من توافر جميع المستلزمات الدراسية بالكميات والجودة المناسبة.

كما أجرى حوارًا مباشرًا مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة.

وقد أعرب المواطنون عن رضاهم الكبير تجاه التخفيضات وتنوع المعروضات مؤكدين سعادتهم بأن المعارض توفر لهم احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

كما تابع المحافظ التجهيزات الجارية لتسكين العارضين بمعرض «أهلًا مدارس» الرئيسي بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التنظيمية والتجهيزية اللازمة لضمان خروج المعرض في أبهى صورة، بما يحقق الهدف من إقامته في تلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بفتح معارض «أهلًا مدارس» بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مشددًا على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف محافظ الجيزة أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس مشيرًا إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين لضمان توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة والجودة المطلوبة.

