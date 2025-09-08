نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يستقبل محافظ القاهرة في اجتماع موسّع لمجلس الجامعة لمناقشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز دورها المجتمعي والتعليمي، استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، صباح اليوم، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك خلال انعقاد مجلس جامعة حلوان، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، المستشارين، وأمناء الجامعة.

جاء اللقاء في سياق التعاون المستمر بين الجامعة ومحافظة القاهرة، حيث ناقش الطرفان عددًا من القضايا الحيوية التي تمس حياة الطلاب اليومية، وعلى رأسها آليات تنظيم دخول وخروج الطلاب من الحرم الجامعي، ووضع قواعد واضحة تسهم في الحد من الازدحام، خاصة خلال فترات الذروة الدراسية، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بما يضمن سلامة الطلاب ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، في كلمته أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تواكب تطلعات الطلاب وتدعم مسيرتهم الأكاديمية.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن جهود التطوير في العاصمة تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أن هذه الخطط تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع أبناء القاهرة دون استثناء. وأوضح المحافظ أن توفير الخدمات المتكاملة للجامعات يُعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، لما تمثله المؤسسات التعليمية من ركيزة في بناء المستقبل وتنمية المجتمع.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تهيئة بيئة تعليمية متطورة تدعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال تعزيز البنية التحتية وتيسير الوصول إلى الخدمات الحيوية، بما يواكب تطلعات الشباب ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة عدد من الملفات التنموية، من بينها تطوير البنية التحتية داخل الجامعة، وتفعيل البروتوكولات المشتركة مع محافظة القاهرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات المجتمعية، بما في ذلك مشروع المجمع الطبي الجديد الذي يُعد من أكبر المشروعات الصحية في جنوب القاهرة.

يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على الدور الريادي الذي تلعبه جامعة حلوان في خدمة المجتمع، وتكريسًا لنهجها في الانفتاح على مؤسسات الدولة، بما يعزز من جودة التعليم ويحقق التنمية المستدامة.