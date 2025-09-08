نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح معارض أهلًا مدارس بأسعار مخفضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معارض (أهلًا مدارس) بأحياء العجوزة والدقي والعمرانية وجنوب الجيزة، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته على تفقد التجهيزات الجارية داخل أجنحة المعرض، والتي تضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وحقائب والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع ومستلزمات.

وأكد المهندس عادل النجار، أهمية معرض "أهلا مدارس" في تلبية كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار إلى أن المحافظة ستشهد افتتاح 23 معرضا ضمن المبادرة الرئاسية "أهلًا مدارس"، يوم الأربعاء القادم في وقت واحد عن طريق الفيديو كونفراتس، وذلك لتوفير المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أنه يجري التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية بالجيزة ومديرية التموين لضمان توافر جميع السلع والمستلزمات المدرسية بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة مع تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة التي تساهم في رفع العبء عن الأسر.