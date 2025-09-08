حملات أمنية تضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 01:16 مساءً - استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت (10) ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.