وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 01:16 مساءً -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في مهمتها الجديدة، ومتمنية لها التوفيق خلال فترة عملها في مصر، وذلك عقب تسلمها مهام عملها خلفا للسيد أليساندرو فراكاسيتي الذي شغل منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بحجم التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، ومشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من مجالات العمل المشتركة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العلاقات المشتركة التي تجمع بين الجانبين شهدت تطورًا كبيراً في ظل الشراكة القائمة على دعم أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ومن جانبها أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي عقب توليها مهام عملها في مصر، مشيدة بحجم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات المشتركة التي كان لها عظيم الأثر التنموي، وتطلعها لمضاعفة العمل خلال الفترة المقبلة بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين.

وحضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا، مساعدة الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية.