يتضمن "إدارة شخصية من ترامب".. تفاصيل مقترح واشنطن الجديد لإنهاء حرب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 01:16 مساءً - كشف موقع اكسيوس أن ستيف ويتكوف مبعوث البيت الابيض أرسل اقتراح جديد إلى حماس لعقد صفقة تبادل اسرى ووقف اطلاق النار فى غزة عبر ما اطلق عليه "ناشط سلام إسرائيلي" بهدف ايجاد حل حل دبلوماسى قبل الهجوم الواسع الذى تخطط إسرائيل لشنه لاحتلال مدينة غزة.

قالت مصادر للموقع الأمريكى، إن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 المتبقين مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال غزة، وفقًا لمسؤول إسرائيلى كبير مطلع على التفاصيل، وبالإضافة إلى ذلك، ستفرج إسرائيل عن 2500-3000 أسير ومعتقل فلسطينى محتجزين فى سجونها، بمن فيهم المئات الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب - بما فى ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالبة حماس بالانسحاب النهائى والكامل للجيش الإسرائيلى من قطاع غزة، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.

وتضمن الاقتراح تأكيد على أن ترامب سيتدخل شخصيا لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس للمبادرة، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية، وقال المسؤول الإسرائيلى، إن الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل الحركة المبادرة، فسيكون البديل عملية إسرائيلية واسعة النطاق فى غزة.

يوم الجمعة، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة "تجرى مفاوضات مع حماس" بشأن اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار فى غزة وأكد أن رسالة الولايات المتحدة إلى حماس هي: "إذا أطلقتم سراح الرهائن فورًا، فستحدث أمور جيدة، ولكن إذا لم تفعلوا، فسيكون الأمر صعبًا ومؤلمًا عليكم".

وقال مصدران مطلعان على الاجتماع أن ترامب كلف ويتكوف ببذل جهد متجدد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ثم طلب ويتكوف من رجل الأعمال الفلسطينى الأمريكى بشارة بحبح، الذى كان بمثابة قناة اتصال خلفية مع حماس فى الأشهر الأخيرة، أن يخبر الحركة أنه إذا أطلقوا سراح جميع الرهائن، فإن ترامب سيضمن إنهاء الحرب.

ونقل بحبح الرسالة إلى حماس وعاد إلى ويتكوف فى وقت لاحق من الأسبوع برسالة من حماس تعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل.