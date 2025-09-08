وزارة الداخلية: ضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية في يوم واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 01:16 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط أكثر من 110 ألف مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 2114 سائقًا تبين إيجابية 130 حالة لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط محكوم عليهم والتحفظ على مركبات مخالفة.

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (110592) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص). كما تم فحص عدد (2114) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (130) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1014) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – عيوب في الأمن والمتانة)، فضلًا عن فحص عدد (186) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (13) حالة لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالي (18) حكمًا، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.