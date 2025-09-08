نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الأسنان بجامعة الريادة أول الجامعات المصرية في المسابقة العلمية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت كلية طب الفم والأسنان بجامعة الريادة في المسابقة العلمية للمؤتمر الدولي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر (EDSIC25) وحققت تفوقا واضحا بين الجامعات المشاركة.



فازت الطالبة حبيبة محمد شحاته بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصص التشريح الوصفي للأسنان (Dental Anatomy) بعد منافسة قوية مع طلاب كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

قدم الاستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في دعم الطلاب وتشجيعهم على التميز، مشيدا بهذا الإنجاز العلمي الجديد الذي حققه طلاب كلية طب الفم والأسنان.

أوضح رئيس الجامعة ان الفوز يؤكد على التزام جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بتقديم تعليم طبي متميز ويسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مجال طب الأسنان.

ودعا رئيس الجامعة إلى تعزيز التعاون بين الكليات المختلفة لتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق أهداف الجامعة في تقديم تعليم متميز.

شارك في المسابقة عدد من طلاب كلية طب الأسنان وهم : أحمد عزت عمار وحبيبة عمر راتب وآلاء عبدربه تركي وآلاء محرم محمد الحسيني تحت إشراف الدكتور شريف رفعت والدكتورة زينب أبو الوفا.

أكد الاستاذ الدكتور جمال معتمد عميد الكلية ان تميز طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الفم والأسنان لم يتوقف عند المشاركة في المسابقة العلمية فقط، بل شمل أحضور الفعاليات المختلفة للمؤتمر، بما في ذلك المحاضرات العلمية وورش العمل والمعرض الدولي لطب الأسنان

وقدم ايضا عميد الكلية التهنئة إلى الطلاب علي هذا الإنجاز، متمنيا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم العلمية والعملية.