نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. ننشر أسماء المدافن التي تم إخلائها بمنطقة الإمام الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، نتيجة إخلاء عدد من المدافن والتي بلغ عددها 11 مدفنًا تمهيدًا لهدمها لتعارضها مع مشروع تطوير محور صلاح سالم، ومحور جيهان (الفردوس سابقًا)، وجاء نص المذكرة كالتالي:

"حصر أعمال نقل الرفات من المدافن والمقابر التي رفض أصحابها المخالفين إخلائها، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2503 لسنة 2021 والمتضمن في مادته الأولى، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة وحتى محور جيهان السادات (الفروس سابقًا) في نطاق محافظة القاهرة والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.

وبناءً عليه صدر تأشيرة اللواء نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحي الخليفة وللجنة المعنية ببحث الحالات الخمس المعروضة في مذكرة العرض على مديريات مكاتب محافظة القاهرة.

لذلك صدر قرار محافظ القاهرة رقم 3573 لسنة 2024 والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي الخليفة وعضوية آخرين، وذلك لتنفيذ أعمال اللجنة وهي الإشراف على أعمال نقل الرفات للمقابر المعترضة ضمن محور صلاح سالم بالبيلسة والسيدة نفيسة، وذلك إلى مأمن التعويضات بالعاشر من رمضان وفقًا للحالات الواردة بالكتاب المرفق إليه (مذكرة إدارة الجبانات اللواء نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية).

وبناءً على ما قد سلف من عقد اجتماع بقطاع أمن القاهرة وشرطة المرافق والذي انتهى إلى تشكيل لجنة أمنية برئاسة اللواء مدير الإدارة العامة لقطاع جنوب بالخليفة الساعة الواحدة مساء يوم 6/9/2025 لدراسة الإجراءات التأمينية اللازمة والحضور للتنفيذ باكر يوم الأحد الموافق 7/9/2025.

وعليه اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 3573 لسنة 2024 وذلك يوم الأحد الموافق 7/9/2025 الساعة 8 صباحًا، ونقل الرفات من المناطق القديمة إلى المدافن البديلة بالعاشر من رمضان كما يلي:

* نقل مدفن محمد باشا الدرملي (أمام مقام الإمام الشافعي) إلى مدفن رقم B6/1

* نقل مدفن / أحمد رفعت (من منطقة الطحاوية) إلى مدفن رقم B6/2

* نقل مدفن / محمد فتحي من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/3

* نقل مدفن / محمد أحمد حسين من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/4

* نقل مدفن / الدرسي من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/5

* نقل مدفن / تيتينية من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/6

* نقل مدفن / آل هاشم من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/7

* نقل مدفن / مصطفى أحمد الزيت من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/8

* نقل مدفن / محمود جماد محمد التاج من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/9

* نقل مدفن / أسرار هانم البيضاء من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/10

* نقل مدفن / يحيى إبراهيم من منطقة الطحاوية إلى مدفن رقم B6/11

تم نقل الرفات تحت إشراف أمني كامل من قطاع جنوب القاهرة، وأنهت اللجنة أعمالها تحت تأمين اللجنة الأمنية المشكلة من قطاع الجنوب وتم التوقيع من أعضاء اللجنة بالحضور:

* رئيس حي الخليفة

* مدير إدارة الجبانات

* مدير الشؤون القانونية بحي الخليفة

* مدير المتابعة الميدانية بحي الخليفة

* مسئول الإزالات بحي الخليفة

* ممثل المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة

* ممثل مكتب السكرتير العام المساعد

* ممثل شرطة المرافق بحي الخليفة

* في إدارة الجبانات (الدفن بالشافعي) "الطحاوية"