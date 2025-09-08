نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد طب القصر العيني يستقبل طلاب الثانوية العامة المرشحين للعام الجامعي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة الأحد ٧ سبتمبر طلاب الثانوية العامة المرشحين من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية في العام الجامعي 2025/2026، حيث بلغ عدد المرشحين هذا العام 451 طالبًا، جرى توزيع استقبالهم على مدى خمسة أيام متتالية وفق الأسس الأبجدية لأحرف أسمائهم، بما يضمن انسيابية حركة التقديم وسهولة الإجراءات.

وقد حرصت إدارة الكلية على تجهيز المقرات المخصصة بما يتيح للطلاب إنهاء جميع خطوات التقديم في مكان واحد يشمل الخدمات الإدارية والمالية وخدمات النظام الإلكتروني، مع تخصيص أماكن مهيأة لأولياء الأمور. وكان في استقبال الطلبه المرشحين الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الذي حرص علي يتابع بنفسه أعمال اليوم الأول للتقديم للطلبه الجدد، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكليه لشئون الدرسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، ونخبه من اساتذه الكليه إلى جانب الأستاذ هيثم عبده صالح، مدير شئون الطلاب، حيث مثّل حضورهم رسالة دعم واحتواء للأسر وأبنائهم.

كما شارك اتحاد طلاب كلية الطب – قصر العيني في تنظيم أعمال الاستقبال والإرشاد، حيث تولى أعضاؤه توجيه المستجدين والرد على استفساراتهم، مما أضفى أجواء من التعاون وروح الأسرة الواحدة التي تميز الكلية. وخلال عملية التقديم، حرصت الكلية على مساعدة المقبولين الجدد في استكمال المستندات الرسمية والتأكد من سلامتها لتيسير إجراءات القيد دون أي عقبات.

ومن المقرر أن تستقبل الكلية خلال الأيام المقبلة الحاصلين على الشهادات المعادلة، فضلًا عن الطلاب الوافدين الذين يتم ترشيحهم عبر مكتب التنسيق، وذلك بعد استكمال إجراءاتهم الرسمية.

وأعرب الأستاذ الدكتور حسام صلاح عن اعتزازه بلقاء أبنائه الجدد في يومهم الأول داخل قصر العيني، مؤكدًا أن الكلية تضع كافة إمكاناتها البشرية والتنظيمية لخدمتهم منذ اللحظة الأولى، في إطار رسالتها العلمية والإنسانية التي تمتد عبر أجيال.