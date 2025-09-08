نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي:اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرات محو الأمية، من خلال دعم الجامعات والمراكز البحثية لتنفيذ برامج تعليمية للكبار ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب والمجتمع في مختلف المجالات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي أقرته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية التعليم ونشر الثقافة والمعرفة، وإتاحة فرص التعلم لجميع المواطنين.

وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تلعب دورًا محوريًا في نشر ثقافة التعليم والمشاركة المجتمعية، من خلال إشراك الطلاب في مبادرات تطوعية لتعليم الكبار ومحو الأمية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بهدف تحقيق مجتمع متعلم وقادر على المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.

وختامًا، شدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز ثقافة القراءة والتعلم المستمر، مؤكدًا أن التعليم هو الأساس لبناء وطن متعلم ومستنير ومتقدم.

