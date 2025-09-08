«التعليم»: 17 محافظة ضمن خطة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - قال الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات، إن الوزارة تهدف في المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة تعميم البرنامج علي الطلاب في جميع مدارس الجمهورية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت علي تحسين الأحوال المادية للمعلمين، وأعلنت أن المعلم الذي يتم اختياره وتدريبه للعمل في البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة يحصل علي حافز إضافى، مؤكدة على أن المرحلة الثانية من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية يستهدف 17 محافظة.