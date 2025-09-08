التعليم: «45% من تلاميذ الصف الرابع يعانون من ضعف في القراءة والكتابة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - قال الدكتور محمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات كان هناك 45% من التلاميذ يعانون من مشكلة في القراءة والكتابة أو مستواهم أقل من الصف الدراسي، وذلك بعد إجراء دراسة علي طلاب الصف الرابع الابتدائي، خلال عامي 2021 و2023 من هنا جاء التفكير في تنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف.

وأضاف خلال احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب، أنه تم اختيار 10 محافظات في المرحلة الأولى، وتم اختيار 59 إدارة تعليمية وتم تطبيق أداء قياس مهارات اللغة العربية علي التلاميذ، وتم تحليل البيانات واي طالب حصل علي أقل من 60% كان يحتاج إلي برنامج علاجي، مشيرا إلى أن تم إجراء الدراسة على 490 ألف طالب وطالبة.

وأعلن أنه تم اكتشاف أن 199 ألف طالب بالصف الرابع الابتدائي يحتاجون إلي تدخل ودعم، وتم خضوعهم للبرنامج التدريبي، من خلال استراتيجيات مختلفة عن التي يقوم بها المعلم مثل التعلم من خلال اللعب، مؤكدا على أن البرنامج مدته 3 شهور بواقع 60 ساعة.

وانطلقت منذ قليل، احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاصة بالانتهاء من المرحلة الأولى من «البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية»، وإطلاق المرحلة الثاني، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات الوزارة وعدد من المديريات التعليمية، حيث انطلقت الاحتفالية بالسلام الوطني.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الشهور الماضية "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى".

جدير بالذكر، أن المشروع يتم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في عشر محافظات، حيث يتم تدريب 20 ألف معلم على هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويهدف البرنامج إلى حصول كل طفل على مهارات المطلوبة فى اللغة العربية.