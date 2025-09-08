ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار فى القدس المحتلة لـ5 إسرائيليين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، الاثنين، أن منفذى عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة قد تسللا من مدن الضفة الغربية.

أفاد موقع واللا الإخباري الإسرائيلي بارتفاع القتلى إلى خمسة مستوطنين وإصابة 12 آخرين في إطلاق النار قرب مفترق راموت في القدس.

من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جهاز الإسعاف تأكيده إصابة نحو 15 شخصا، بينهم حالات مصابة بجروح خطيرة، في إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية ورجال أمن النار على شخصين في راموت شمال القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة بشكل كامل عقب العملية الفدائية التي نفذها فلسطينيين من الضفة الغربية.