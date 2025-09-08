نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة عبد السلام: اضافة طلاب ذوي الهمم في المرحلة الثانية لبرنامج تنمية مهارات اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، ستبدأ في ١٧ محافظة تم اختيارهم أثناء انعقاد المرحلة الأولى بخلاف المحافظات التي تم اختيارها بالمرحلة السابقة.

واكدت عبدالسلام أن البرنامج يستهدف بناء شخصية الطفل، من خلال القراءة والكتابة، حيث أن شخصية الطفل تكتمل من خلال تعليمة القراءة والكتابة.



وكشفت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أنه تم اضافة شريحة لأنشطة خاصة لطلاب ذوي الهمم في البرنامج بالمرحلة الثانية.

واضافت قائلة «نحن على علم أن لدينا ازمة لدي بعض التلاميذ في القراءة والكتابة ولكن تفاجئنا أن نسبة ٤٥٪ من الطلاب يحتاجون إليه تنمية مهاراتهم في اللغة العربية».



جاء ذلك خلال إعلان انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم

الأساسي.