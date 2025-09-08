نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: شراكات دولية لتطوير المناهج وربط التعليم الفني بالمعايير العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة قطعت خطوات واسعة في مجال تطوير التعليم من خلال شراكات دولية مع اليونيسف وإيطاليا وألمانيا واليابان.

وأضاف الوزير: تقوم الوزارة بمواءمة مسارات التعليم الفني في مصر مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تطبيق نموذج (ITS) في مصر، مما يعني أن الخريجين سيحصلون على شهادة معتمدة من إيطاليا، تعادل في قيمتها تلك التي تُمنح في مؤسسات الـ ( ITS ) داخل إيطاليا.



وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتخريج جيل قادر على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن تطوير التعليم الفني والمناهج الوطنية يستند في الأساس إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة بوصفها ركيزة أي إصلاح تعليمي مستدام.

جاء ذلك خلال إعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وفي ذات السياق، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم توسيع نطاق التعاون في مجال التعليم الفني مع وزارة التربية والتعليم اليابانية وحكومة طوكيو المحلية، مؤخرًا، من خلال مؤتمر "تيكاد 9"، وكذلك تعزيز نموذج المدارس المصرية اليابانية الناجح، الذي يجمع بين الانضباط والالتزام الأكاديمي والتربية على القيم وبناء الشخصية، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تقتصر على المهارات فحسب، بل تتعلق أيضًا بالقيم: تنمية مهارات القراءة والكتابة، والانضباط، وإتاحة الفرص، علمًا بأنه لا تقف أي من هذه الإنجازات بمفردها، فهي ثمرة شراكات قوية ومستدامة.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الأساسي.