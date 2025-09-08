نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: نتيجة المرحلة الأولى للبرنامج القومي لمهارات اللغة العربية زاد المعرفة بالقراءة والكتابة بنسبة 17% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية تأثير إيجابي في نتائج المعرفة بالقراءة والكتابة، حيث زاد مستويات المعرفة بالقراءة والكتابة بنسبة ١٧٪ في ١٠ محافظات.

جاء ذلك خلال إعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الأساسي.