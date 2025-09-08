نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: المرحلة الأولى للبرنامج القومي لمهارات اللغة العربية نفذت في 980 مدرسة في 10 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم في فبراير 2025، اطلاق البرنامج القومي لمهارات اللغة العربية كاستجابة عاجلة للفجوة الأساسية في معرفة القراءة والكتابة على مدي 12 اسبوع، حيث وصل البرنامج إلى 199.225 تلميذا في الصفوف من 3 إلى 6، وقدم خمس ساعات من تعليم القرءاة والكتابة المنظم أسبوعيا مايعادل 60 ساعه في المجموع.

وقدم البرنامج نهجا شاملًا يجمع بين تدريب معلمين وخطة الدروس المنظمة ومواد التدريس التعلم المخصصة.

وقادت الوزارة، تنفيذ ومتابعة البرنامج بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأجرت المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في ٩٨٠ مدرسة تمثل ١٠ محافظات.

جاء ذلك خلال إعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويشهد الاحتفالية حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي منظمة اليونيسف وشركاء التنمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم مهارات الطلاب في اللغة العربية منذ المراحل الأولى للتعليم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الأساسي.