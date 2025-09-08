نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.. (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر والساحة السياسية المصرية، لانتخابات مجلس النواب، بينما يتساءل الكثيرون حول موعد انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حالة من الترقب بين الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة الراغبة في خوض المنافسة، في ظل اعتبار هذه الانتخابات واحدة من أبرز المحطات السياسية المنتظرة خلال العام الجاري.

النص الدستوري يحدد مدة البرلمان الحالي

ونظم الدستور المصري بشكل واضح مدة انعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له. وبالعودة إلى الدورة الحالية، فقد عقد المجلس أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن ولايته الدستورية تنتهي في 12 يناير 2026 مع اكتمال الفصل التشريعي.

انتخابات جديدة خلال 60 يومًا قبل انتهاء الدورة

ويُلزم الدستور إجراء انتخابات مجلس النواب الجديدة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، أي أنه يتعين إجراؤها بحد أقصى في 12 نوفمبر 2025، وذلك لضمان تواصل العمل النيابي دون أي فراغ تشريعي.

كما يتطلب المسار الدستوري عقد دور انعقاد سادس تكميلي لمجلس النواب الحالي، حتى استكمال المدة الكاملة للفصل التشريعي القائم.

الهيئة الوطنية للانتخابات تضع الجدول الزمني

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي أن الاستعدادات جارية لوضع الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح وإجراء الكشف الطبي، مرورًا بمراحل الطعون والفصل فيها، وصولًا إلى تحديد موعد الاقتراع وإعلان النتائج.

وشددت الهيئة على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد دستوريًا، دون أي تغيير، التزامًا بما ينص عليه القانون والدستور، مؤكدة حرصها على ضمان النزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية.

أحزاب تستعد ومستقلون يترقبون

وتتجه معظم الأحزاب السياسية في مصر إلى تكثيف اجتماعاتها الداخلية استعدادًا لوضع خطط التحرك خلال السباق الانتخابي المقبل، في حين بدأ العديد من المستقلين التحرك في دوائرهم لكسب التأييد الشعبي مبكرًا. ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية منافسة قوية، خصوصًا مع التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي والاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.