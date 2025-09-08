عاجل- وزارة الصناعة تحسم الجدل: لا إلغاء لـ "بروتوكول الشحن الصيني" للسيارات الكهربائية

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الصناعة تحسم الجدل: لا إلغاء لـ "بروتوكول الشحن الصيني" للسيارات الكهربائية

أكدت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها أنها تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، موضحة أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن سواء عن الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى.

خلفية المناقشات

أوضحت الوزارة أن ما أُثير جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، لافتة إلى أن الموضوع تم بحثه ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني)، وذلك لضمان وضع سياسات متوازنة تحمي الصناعة الوطنية وتحقق استقرار السوق وتحافظ على حقوق المستهلك.

الشراكة مع الصين

وشدد البيان على أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة أن هذه العلاقات لن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.

دعوة لوسائل الإعلام

ناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.